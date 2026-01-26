लुधियाना में दिन-दिहाड़े लूट, गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन से उड़ाई नकदी

लुधियाना शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा घटना ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में बेखौफ घूम रहे लुटेरों ने दिनदहाड़े एक गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन को निशाना बनाते हुए उससे ₹22,500 की नकदी लूट...

लुधियाना : लुधियाना शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा घटना ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में बेखौफ घूम रहे लुटेरों ने दिनदहाड़े एक गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन को निशाना बनाते हुए उससे ₹22,500 की नकदी लूट ली और फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार पीड़ित डिलीवरी मैन रोज़ की तरह ग्राहकों को गैस सिलेंडर सप्लाई करने के बाद कलेक्शन की रकम लेकर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे दो अज्ञात लुटेरों ने उसे रोक लिया। लुटेरों ने पीड़ित की गर्दन पर तेजधार हथियार (दात) रखकर उसे डराया-धमकाया और उसके पास मौजूद नकदी छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से तेजी से फरार हो गए।