लुधियाना पुलिस का बड़ा एक्शन: बिना वेरिफिकेशन किराएदार रखने वालों की अब खैर नहीं

महानगर में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस

​लुधियाना (राज): महानगर में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने अब अपना शिकंजा उन मकान मालिकों पर कसना शुरू कर दिया है जो चंद रुपयों के लालच में नियमों को ताक पर रखकर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखते हैं। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के अलग-अलग थानों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसके तहत 16 एफआईआर दर्ज कर कुल 17 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस का यह एक्शन उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो अनजान व्यक्तियों को अपने घरों में पनाह देते हैं और उनकी जानकारी संबंधित थानों में साझा नहीं करते।



​दरअसल, पुलिस द्वारा गैंगस्टरों और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ चलाई गई विशेष मुहिम के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस की नजरों से बचने के लिए शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में आसानी से किराए पर कमरा ले लेते हैं। बिना वेरिफिकेशन के कमरा मिलने के कारण अपराधियों की पहचान गुप्त रह जाती है और वे पुलिस की रडार पर आए बिना अपनी साजिशों को अंजाम देते रहते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि बड़े अपराधी पड़ोसी राज्यों से आकर यहां छिप जाते हैं और मकान मालिकों की लापरवाही के कारण पुलिस को इनकी मौजूदगी की भनक तक नहीं लगती।



​पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नरेट पुलिस का मानना है कि किराएदार का वेरिफिकेशन न करवाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह चेकिंग अभियान और भी तेज किया जाएगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को किराए पर कमरा देने से पहले उसके आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की जांच करें और तुरंत नजदीकी थाने में उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, अन्यथा जेल जाने की बारी उनकी भी हो सकती है।