लुधियाना: पार्क में सरेआम खूनी वारदात, युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग

लुधियाना (राज): जमालपुर इलाके में स्थित ग्रीन पार्क उस समय गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई हालांकि युवक की अभी पहचान नहीं हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पार्क में रोजाना की तरह लोग सैर कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और एक युवक को निशाना बनाते हुए गोलियां चला दीं। गोली लगने से युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। अचानक हुई फायरिंग से पार्क में मौजूद बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों में भगदड़ मच गई। हमलावर वारदात के तुरंत बाद अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से रफू-चक्कर हो गए।
घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। स्थानीय लोगों में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर भारी रोष देखने को मिला। आरोप है कि सूचना देने के करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक हमलावर दूर जा चुके थे। फिर पुलिस ने खून से लथपथ घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
