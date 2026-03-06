यात्रियों से भरी PRTC बस के साथ बड़ा हादसा, मची चीख पुकार

शुक्रवार सुबह नाभा-अमलोह मेन रोड पर गांव लुबाना के पास एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार टिपर, PRTC बस और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई।

पटियाला (राहुल): शुक्रवार सुबह नाभा-अमलोह मेन रोड पर गांव लुबाना के पास एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार टिपर, PRTC बस और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जो गांव लुबाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवार 2 लोग जब गांव लुबाना से मेन रोड पर चढ़ने लगे तो कोहरे की वजह से उन्हें पता नहीं चला और यह हादसा हो गया। मरने वालों की पहचान सेवा राम सिंह और सुरजीत सिंह (सीत) के तौर पर हुई है।

रेत से भरे टिपर ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वह सामने से आ रही PRTC बस से टकरा गया। मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मंजर इतना भयानक था कि टिपर का ड्राइवर हादसे में फंस गया। पुलिस और लोगों की मदद से JCB से मृतकों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिनमें से बस ड्राइवर, कंडक्टर और करीब 16 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, करीब 5 लोगों को पटियाला रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया।

