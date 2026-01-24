1 hour ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 24 Jan, 2026 12:56 PM
गणतंत्र दिवस के समारोह से सिर्फ 48 घंटे पहले पंजाब में बड़ा धमाका हुआ है।.
1) 26 जनवरी से पहले पंजाब में धमाका, रेलवे लाइन को बनाया निशाना
गणतंत्र दिवस के समारोह से सिर्फ 48 घंटे पहले पंजाब में बड़ा धमाका हुआ है।..
2) चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को पूरे सेक्शन की लाइटें बंद होने के कारण ट्रेनों..
3) Jalandhar: पतंग लूटते समय खेत में खोदे गहरे गड्ढे में गिरा 9 वर्षीय बच्चा, मौ+त
बसंत पंचमी के दिन शहर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति..
4) लुधियाना में फिर चली गोलियां: MBA छात्र की दोस्त ने की ह+त्या
महानगर के गांव तलवाड़ा के पास एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसमें एमबीए (MBA) ..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) पंजाब में भारी बारिश से लोगों को राहत, बीमारियों पर लगेगी रोक
कल रात दोपहर बाद तक शहर में अचानक भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे शुष्क मौसम...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज किसी नई योजना पर काम कर सकते हैं। घर में किसी मेहमान के आने से रौनक बढ़ेगी।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की...
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई नई स्किल या कोर्स सीखने का मन बना सकते हैं। बिज़नेस के दौरान किसी वरिष्ठ से मुलाकात हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आपका व्यवहार लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। रुके हुए कामों को पूरा करने में जीवनसाथी से सहयोग मिल सकता है। कामकाज में तेज़ी आ सकती है।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। मेहमानों के आने से घर में रौनक का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज आप अपने करियर को लेकर नया कदम बढ़ा सकते हैं। जीवनसाथी से चल रहे विवाद का अंत हो सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। लंबे समय से रुके कामों में अचानक तेजी आ सकती है। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आज किसी जरूरत का समाधान हो सकता है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में शत्रु आपके खिलाफ कोई...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में कोई अनोखा आइडिया सफलता दिला सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी।
