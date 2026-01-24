चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को पूरे सेक्शन की लाइटें बंद होने के कारण ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई।

चंडीगढ़ (ललन): चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को पूरे सेक्शन की लाइटें बंद होने के कारण ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से रोक कर चंडीगढ़ और पंचकूला की ओर बने वेटिंग एरिया में रुकने का निर्देश दिया गया। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए अभी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन सुबह 10.30 बजे तेज हवाओं के कारण कॉनकोर्स एरिया पर लगी 20-20 फीट की टिन की चादरें उखड़कर प्लेटफॉर्म पर गिर गईं। इस दौरान 3 और 4 टिन की चादरें हाई वोल्टेज तारों में फंस गईं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया।

हालांकि इस घटना के दौरान जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान नई दिल्ली से आने वाली शताब्दी को घग्गर, लुधियाना से आने वाली पश्चिम एक्सप्रेस को मोहाली में और दोपहर 12 बजे दिल्ली जाने वाली शताब्दी को प्लेटफॉर्म नंबर-6 पर रोका गया। इसके बाद सुबह 10.30 बजे से रुकी ट्रेनों की आवाजाही दोपहर 12.30 बजे शुरू हुई।

जानकारी के अनुसार दिल्ली से आने वाली शताब्दी तय समय से डेढ़ घंटे लेट, चंडीगढ़-दिल्ली शताब्दी 30 मिनट लेट, जबकि पश्चिम एक्सप्रेस तय समय से 4 घंटे देरी से पहुंची। इसके साथ ही चंडीगढ़-अंबाला पैसेंजर ट्रेन भी 2 घंटे लेट रवाना हुई। दौलतपुर एक्सप्रेस भी लेट चल रही थी। सुबह तेज आंधी के कारण चंडीगढ़, खरड़, मोहाली, अंबाला और कई दूसरे सेक्शन में पेड़ गिरने से, टीन की चादरें उड़ने और शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली सप्लाई पर असर पड़ा, लेकिन किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ देर में ही दिक्कत ठीक कर दी गई और आवाजाही शुरू कर दी गई।

