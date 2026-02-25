Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • चंडीगढ़ में जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी, स्व-गणना और मकानों की सूची की तारीखों का हुआ ऐलान

चंडीगढ़ में जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी, स्व-गणना और मकानों की सूची की तारीखों का हुआ ऐलान

Edited By Urmila,Updated: 25 Feb, 2026 10:59 AM

schedule for census 2027 released in chandigarh

चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकानों की सूची तैयार करने पर स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) के काम के लिए ऑफिशियल शेड्यूल नोटिफाई कर दिया है।

चंडीगढ़ (मनप्रीत): चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकानों की सूची तैयार करने पर स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) के काम के लिए ऑफिशियल शेड्यूल नोटिफाई कर दिया है। प्रशासन की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक, शहर में सेल्फ-एन्यूमरेशन (स्व-जनगणना) प्रोसेस 16 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा, जबकि मकानों की सूची तैयार करने का काम मई महीने में पूरा हो जाएगा।

यह फैसला गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के तहत लिया गया है। विवरण के मुताबिक, गृह मंत्रलाय की तरफ से  7 जनवरी, 2026 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे केंद्र शासित प्रदेश के असाधारण गजट में दोबारा पब्लिश किया है।

इसके तहत स्व-गणना की प्रक्रिया 16 अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 तक चलेगी। इसके तुरंत बाद, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में घरों की लिस्ट बनाने का काम 1 मई, 2026 से 30 मई, 2026 तक चलेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!