चंडीगढ़ में BJP का शक्ति प्रदर्शन!  NRI सम्मेलन का किया आयोजन

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Feb, 2026 06:36 PM

भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज चंडीगढ़ में “पंजाबी डायस्पोरा मीट” शीर्षक से एनआरआई सम्मेलन का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने पंजाबी प्रवासी समुदाय का हार्दिक स्वागत किया और पंजाब तथा भारत को...

चंडीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज चंडीगढ़ में “पंजाबी डायस्पोरा मीट” शीर्षक से एनआरआई सम्मेलन का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने पंजाबी प्रवासी समुदाय का हार्दिक स्वागत किया और पंजाब तथा भारत को वैश्विक पहचान दिलाने में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की।

शर्मा ने कहा कि विश्वभर में बसे पंजाबी हमेशा अपनी मातृभूमि की भावना को अपने हृदय में संजोए रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे दुनियाभर में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है।

उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य पंजाब के विकास से जुड़े एनआरआई समुदाय की चिंताओं और सुझावों को सुनना है। नशे, कानून-व्यवस्था और आर्थिक मंदी जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए शर्मा ने प्रवासी समुदाय से पंजाब की समृद्धि के पुनर्निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सीमावर्ती राज्य पंजाब में एकता, शांति, सुरक्षा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रदेश की पुरानी गरिमा को पुनः स्थापित किया जा सके।

सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि भाजपा सरकार एनआरआई के पासपोर्ट के रंग को नहीं, बल्कि उनके “भारतीय डीएनए” को महत्व देती है, जो उन्हें अपनी मातृभूमि से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है और वैश्विक सम्मान अर्जित किया है।

चुघ ने कहा कि पंजाब को स्थिर और विकासोन्मुख नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने एनआरआई समुदाय से राज्य में आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और सुरक्षा बहाली के लिए “डबल इंजन सरकार” का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा शासित राज्यों की तरह पंजाब में भी एनआरआई समुदाय को समान अधिकार और संरक्षण मिलेगा, उनके निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और पारदर्शी एवं विकासोन्मुख वातावरण प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख भाजपा नेताओं में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार,  राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड सदस्य इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य (विदेश विभाग) अश्विन जोहर, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना, पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोरंजन कालिया, पूर्व मंत्री पंजाब मनप्रीत बादल एवं राणा सोढ़ी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश, पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष फतेह जंग बाजवा, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा, प्रदेश महासचिव अनिल सरीन, राष्ट्रीय परिषद सदस्य बीबी अमनजोत रामूवालिया, संयोजक (संस्कृति एवं खेल प्रकोष्ठ) हॉबी ढालीवाल, भाजपा पंजाब के प्रदेश मीडिया प्रमुख विनीत जोशी, प्रवक्ता चेतन मोहन जोशी, गुरदर्शन सैनी, चरणजीत सिंह बराड़, आदि शामिल थे।

