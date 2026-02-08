पंजाब BJP ने की नई नियुक्तियां, देखें List

Edited By Urmila,Updated: 08 Feb, 2026 12:33 PM

भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने 2 नई नियुक्तियां की हैं। ये नियुक्तियां BJP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की हैं।

चंडीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने 2 नई नियुक्तियां की हैं। ये नियुक्तियां BJP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की हैं। पार्टी महासचिव राकेश राठौर की ओर से जारी एक पत्र के अनुसार, भीम सिंह कोटली को पंजाब BJP के जी राम जी सेल का संयोजक नियुक्त किया गया है। इसी तरह, अश्वनी कुमार शर्मा को पंजाब BJP के ट्रेड यूनियन सेल का संयोजक नियुक्त किया गया है। ये दोनों नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी।

