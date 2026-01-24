पंजाब के स्टूडेंट्स को AI से जोड़ रहा रिलायंस जियो, नई पहल से छात्रों को बड़ा फायदा

रिलायंस जियो एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी लड़ी में जियो पंजाब के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को गूगल जैमिनी एआई, जियो एआई क्लासरूम और अन्य अत्याधुनिक...

चंडीगढ़ : रिलायंस जियो एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी लड़ी में जियो पंजाब के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को गूगल जैमिनी एआई, जियो एआई क्लासरूम और अन्य अत्याधुनिक एआई टूल्स की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है। यह पहल अब तक राज्य में 500 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों को कवर करने के साथ ही 5,000 से अधिक टीचर्स और स्टूडेंट्स को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दे चुकी है।

इस पहल के तहत, जियो के सीनियर एग्जीक्यूटिव पूरे राज्य में इनोवेटिव इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स को गूगल जेमिनी, जो गूगल का सबसे काबिल एआई सिस्टम है, से रूबरू करवाया जा सके। मुख्य फोकस एकेडमिक बेहतरीन प्रदर्शन, टेक्निकल स्किल्स, क्रिएटिविटी और मिलकर पढ़ाने और सीखने के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग देना है।

इन सेशन में यह सिखाया जाता है कि टीचर और स्टूडेंट नोट्स बनाने, असाइनमेंट लिखने, कोडिंग, प्रोजेक्ट आइडिएशन, डिज़ाइन, इंटरव्यू की तैयारी वगैरह जैसे अलग-अलग कामों के लिए नोटबुक एलएम जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं। जेमिनी लाइव फीचर भी काफी पॉपुलर हुआ है क्योंकि यह सभी सवालों के जवाब यूजर्स की पसंदीदा भाषा में देता है।

डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जियो अपने सभी अनलिमिटेड 5जी कंज्यूमर्स को 35,100 रुपये मूल्य का ‘गूगल जैमिनी प्रो प्लान’18 महीनों के लिए पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध करा रहा है, जिसे माय जियो एप के माध्यम से एक्टिवेट किया जा सकता है। इस प्रीमियम एआई प्लान में लेटेस्ट गूगल जैमिनी 3 प्रो मॉडल, एआई-असिस्टेड इमेज बनाने के लिए नैनो बनाना प्रो जैसे एडवांस्ड एआई टूल्स, वीडियो बनाने के लिए वीईओ 3.1, एकेडमिक रिसर्च के लिए नोटबुकएलएम, और 2 टीबी क्लाउड स्टोरेज शामिल है। इसके अलावा, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जियो ने चार सप्ताह का मुफ्त ऑनलाइन ‘जियो एआई क्लासरूम’ भी शुरू किया है। स्टूडेंट्स इसे jio.com/ai-classroom पर जाकर डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से पूरा कर सकते हैं और एआई से जुड़ी प्रेक्टिकल जानकारी हासिल कर सकते हैं।