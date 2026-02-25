शिरोमणि अकाली दल ने की नई नियुक्तियां, इन 2 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

शिरोमणि अकाली दल ने आज 2 अहम नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने एडवोकेट नगिंदर बेनीपाल को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और परमजीत सिंह राणा को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल ने आज 2 अहम नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने एडवोकेट नागिंदर बेनीपाल को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और परमजीत सिंह राणा को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इसकी घोषणा की है।

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एडवोकेट नागिंदर बेनीपाल और परमजीत सिंह राणा को इस नियुक्ति पर बधाई दी और भरोसा जताया कि उनके अनुभव और लगन से अकाली दल और मजबूत होगा।

Pleased to appoint Advocate Naginder Benipal as National Spokesperson of the party & Dr Paramjeet Singh as Vice President of the party.

Congratulations to both! I am confident their experience and dedication will further strengthen the Shiromani Akali Dal. pic.twitter.com/gzkngrSJr7 — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 25, 2026

सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया, "एडवोकेट नागिंदर बेनीपाल को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और परमजीत सिंह राणा को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाइयां। मुझे भरोसा है कि उनके अनुभव और लगन से शिरोमणि अकाली दल और मजबूत होगा।"

