पैट्रोल-डीजल, LPG की कमी नहीं, अफवाहों पर न दें ध्यान, पढ़ें पूरी Report

12 Mar, 2026
चंडीगढ़: पश्चिम एशियाई देशों में उत्पन्न भू राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी की रोकथाम के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रमुख हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी, विभिन्न मार्कीट एसोसिएशनों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता संगठनों के सदस्य तथा आवश्यक वस्तुओं के प्रमुख व्यापारी एवं थोक विक्रेता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखला और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बाजार की स्थिति पर सतत निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि कृत्रिम कमी और अनावश्यक मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। हितधारकों को जमाखोरी विरोधी नियमों का सख्ती से पालन करने तथा निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए गए।
यह थे निर्णय लिया कि बाजारों में नियमित निरीक्षण, भंडार की वास्तविक समय पर निगरानी और किसी भी असामान्य मूल्य वृद्धि या आपूर्ति बाधा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए समन्वित तंत्र स्थापित किया जाएगा। एल.पी.जी. आपूर्ति से संबंधित चिंताओं के मद्देनजर उपायुक्त ने गैस एजेंसियों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती के निर्देश भी दिए, ताकि वितरण व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। साथ ही जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारिों के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं जो गैस एजेंसियों का दौरा कर चंडीगढ़ में एल.पी.जी. के वास्तविक भंडार की स्थिति का आकलन करेंगी।
तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर फिलहाल गैस एजेंसियों वे उन उपभोक्ताओं के लिए, जिनके पास दो कनैक्शन है पिछली से 30 दिन की अवधि तक बुकिंग स्वीकार करवा अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह कदम सभी उपभोक्ताओं के लिए समान उपलब्धता सुनिश्चित करते के उद्देश्य से उठाया गया है। उपायुक्त ने निवासियों से अपील की कि वे घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी न करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन जनहित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और शहर में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।