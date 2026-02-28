Main Menu

  • होला मोहल्ला पर आने वाली संगत दें ध्यान, रूट हुआ डायवर्ट

Edited By Urmila,Updated: 28 Feb, 2026 05:56 PM

hola mohalla in sri anandpur sahib

होला मोहल्ला के दौरान हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब में माथा टेकने पहुंचते हैं। इस वर्ष भी लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही ट्रैफिक प्रबंध मजबूत करने की योजना तैयार की है।

नूरपुरबेदी (भंडारी) : होला मोहल्ला के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में देश-विदेश से भारी संख्या में पहुंच रही संगत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आज से 4 मार्च तक लगभग 5 दिनों के लिए नूरपुरबेदी क्षेत्र से समस्त ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। प्रशासन के इस निर्णय के चलते चंडीगढ़, नंगल और हिमाचल प्रदेश की ओर जाने वाले वाहनों को नूरपुरबेदी के रास्ते होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है।

होला मोहल्ला के दौरान हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब में माथा टेकने पहुंचते हैं। इस वर्ष भी लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही ट्रैफिक प्रबंध मजबूत करने की योजना तैयार की है। नूरपुरबेदी क्षेत्र से वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण स्थानीय निवासियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

थाना प्रभारी नूरपुरबेदी इंस्पैक्टर रोहित शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उनके दिशा-निर्देशों के तहत पुलिस चौकी कलवां के इंचार्ज ए.एस.आई. चरण सिंह तथा पुलिस चौकी हरिपुर के इंचार्ज द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ड्यूटी निभाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त बस अड्डा नूरपुरबेदी, आजमपुर बाईपास, कांगड़ चौक और झज्ज चौक जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष पुलिस बंदोबस्त किया गया है। पुलिस कर्मचारी लगातार वाहनों को सही दिशा में मोड़ रहे हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयासरत हैं।

और ये भी पढ़े

उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। उन्होंने राहगीरों और वाहन चालकों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, गलत दिशा में वाहन न चलाएं तथा पुलिस के निर्देशों का पालन करें। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रबंधों की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि होला मोहल्ला के दौरान किसी को भी आवागमन संबंधी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।

