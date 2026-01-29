चंडीगढ़ को मिला नया मेयर, भाजपा के सौरभ जोशी के हाथ आई कमान

चंडीगढ़ को नया मेयर मिल गया है।

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ को नया मेयर मिल गया है। आज हुए मेयर चुनाव में भाजपा के सौरभ जोशी नए मेयर बन गए हैं। बता दें कि मेयर के चुनाव के लिए हाथ उठाकर वोटिंग हुई। भाजपा के 18 पार्षदों ने पार्टी के उम्मीदवार सौरभ जोशी को वोट दिया।

इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह को कांग्रेस पार्षदों और एक MP को मिलाकर कुल 6 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश ढींगरा को पार्टी पार्षदों के 11 वोट मिले और BJP जीत गई। आज गुरुवार को सुबह 11 बजे सेक्टर-17 स्थित विधानसभा हॉल में वोटिंग शुरू हुई और प्रधानगी नामजद पार्षद डॉ. रमणीक सिंह बेदी द्वारा की गई। माना जा रहा है कि मेयर चुनाव के दौरान 'AAP' और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने का फायदा BJP को मिला क्योंकि इस बार मेयर चुनाव के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ।

