  • 2027 के लिए Congress की बड़ी तैयारी, आज पंजाब कांग्रेस भवन में होगी अहम मीटिंग

Edited By Kamini,Updated: 16 Feb, 2026 11:48 AM

important meeting will be held at punjab congress bhawan

साल 2027 के आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं।

चंडीगढ़ (अंकुर तांगड़ी): साल 2027 के आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक, आज (सोमवार) को पंजाब कांग्रेस भवन में एक बड़ी और लंबी मैराथन मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पार्टी की आगे की चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। यह मीटिंग पार्टी के लिए काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि पार्टी पिछले कुछ समय से अंदरूनी चुनौतियों का सामना कर रही है। इस मीटिंग को पंजाब इंचार्ज भूपेश बघेल और पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लीड करेंगे। दोनों नेताओं की तरफ से पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने और वर्कर लेवल पर पार्टी को एक्टिव करने के लिए एक खास प्लान तैयार किया जा रहा है। 

सभी जिला अध्यक्षों के अलावा यूथ विंग, वूमन विंग, एस.सी. विंग और दूसरी यूनिट के प्रेसिडेंट भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। पार्टी का मानना ​​है कि जिला और बूथ लेवल मजबूत होने पर ही चुनावों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। इस मीटिंग में 2022 का चुनाव लड़ने वाले सभी कैंडिडेट के साथ-साथ मौजूदा MLA को भी बुलाया गया है। इसका मकसद पिछले चुनावों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाना है।

हाईकमान के सख्त रुख के बाद बयानबाजी बंद

पिछले दिनों पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से की जा रही बयानबाजी को लेकर हाईकमान ने सख्त रुख अपनाया था। इसके बाद ऐसी बयानबाजी सुनने को नहीं मिली। हाईकमान ने साफ कर दिया था कि पब्लिक में एक-दूसरे के खिलाफ बोलने से पार्टी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को नुकसान होता है। इस सख्ती का असर अब ग्राउंड लेवल पर भी दिखने लगा है। अब पार्टी के नेता ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग और लोगों से कॉन्टैक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

बूथ लेवल से मजबूती की तैयारी

कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दे रही है, खासकर ग्रासरूट लेवल से। बूथ लेवल पर वर्कर्स को एक्टिव करने के लिए अलग से प्लान बनाया जा रहा है। पार्टी का मानना ​​है कि वर्कर्स मजबूत होंगे तभी वे चुनाव में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। सभी पार्टियां अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने और वोटर्स से सीधा कॉन्टैक्ट बनाने में लगी हुई हैं।

आने वाला समय राजनितिक तौर पर अहम होगा

राजनितिक माहिरों का मानना ​​है कि आने वाले महीनों में पंजाब की राजनीति और गरमा सकती है। पार्टियों की तरफ से बड़े प्रोग्राम और स्ट्रेटेजिक फैसले लिए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर, कांग्रेस 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सोशल मीडिया एक्टिविटी और अंदरूनी एकता बनाने की कोशिशें इशारा कर रही हैं कि आने वाले चुनाव काफी दिलचस्प हो सकते हैं।

सभी पार्टियां सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव 

मौजूदा समय में पंजाब की पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का रोल काफी बढ़ गया है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं। नेता सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं। पार्टियां फेसबुक लाइव, एक्स-पोस्ट, इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब वीडियो के जरिए कैंपेन कर रही हैं। यह तरीका खासकर युवा वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि 2027 के चुनावों में सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर बनेगा। पहले जहां रैलियों और जलसों पर ज़ोर था, वहीं अब डिजिटल कैंपेनिंग भी उतनी ही जरूरी हो गई है। पार्टियां अब सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए स्पेशल टीम बना रही हैं ताकि वीडियो क्लिप, इन्फोग्राफिक्स और लाइव सेशन के जरिए वोटर्स तक पहुंचा जा सके।

