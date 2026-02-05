Main Menu

अकाली दल की कोर कमेटी की अहम बैठक आज, भविष्य की रणनीति पर होगा मंथन

Edited By Vatika,Updated: 05 Feb, 2026 11:36 AM

akali dal s core committee will be held today

शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी की कोर कमेटी की एक अहम बैठक बुलाई है

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी की कोर कमेटी की एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक 5 फरवरी को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

इस दौरान प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी और पार्टी की भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के जेल से बाहर आने के बाद यह पहली बार है जब पार्टी की इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इसलिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।

