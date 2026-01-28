CUET UG 2026 को लेकर NTA का अहम नोटिस, उम्मीदवार जरुर पढ़ें

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक अहम सार्वजनिक सूचना जारी की है।

पंजाब डेस्क : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक अहम सार्वजनिक सूचना जारी की है। एजेंसी ने उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है, ताकि आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके।

NTA के अनुसार, CUET (UG) 2026 की परीक्षा संभावित रूप से 11 मई से 31 मई 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के अलावा भारत से बाहर 15 शहरों में भी कराई जाएगी। CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 30 जनवरी 2026 रात 11:50 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 रात 11:50 बजे निर्धारित की गई है।

NTA ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन पूरा कर लें। किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार NTA हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। CUET परीक्षा के माध्यम से देश की विभिन्न केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here



