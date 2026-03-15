होली बंपर 2026: इस लकी नंबर की चमकी किस्मत, निकला 3 करोड़ का इनाम

Edited By Kalash,Updated: 15 Mar, 2026 05:45 PM

किस्मत आजमाते हुए अगर आपने भी होली बंपर खरीदा है तो बड़ी खबर सामने आई है।

पंजाब ​​डेस्क : किस्मत आजमाते हुए अगर आपने भी होली बंपर खरीदा है तो बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि पंजाब स्टेट डियर होली बंपर 2026 का रिजल्ट शनिवार 14 मार्च को घोषित हो गया है। इसका पहला इनाम 791016 नंबर की टिकट का लगा है हालांकि फिलहाल विजेता सामने नहीं आया है। इस लॉटरी का पहला इनाम 3 करोड़ है वहीं इसके साथ ही अन्य भी कई आकर्षक इनाम है।

इन टिकटों के निकले इनाम जीते हैं:

पहला इनाम - Rs 3 करोड़

A 791016

दूसरा इनाम - Rs 50 लाख

B 862817

तीसरा इनाम - Rs 25 लाख

B 934215

चौथा इनाम - Rs 10 लाख

A 610852, A 816076, A 901201, A 937828, B 699627, B 722048, B 738612, B 748271

पांचवां इनाम - Rs 5 लाख

A 548112, A 561216, A 746720, A 792873, B 534679, B 656294, B 837246, B 891570

छठा इनाम - Rs. 9000

1054, 1887, 3504, 3699, 4211, 6474, 7115, 7356, 8996, 9739

सातवां इनाम - Rs. 5000

0778, 1065, 1176, 1317, 4005, 5086, 5407, 6163, 8612, 9579



नोट: पंजाब केसरी इन इनामों की पुष्टि नहीं करता है। कृपया परिणाम की अंतिम पुष्टि के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार अवश्य जांच कर लें।

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