मोहाली निगम हाउस बैठक में आम आदमी पार्टी को लेकर जमकर बवाल, मेयर बोले- हाईकोर्ट तक जाएंगे

पंजाब डेस्क : मोहाली में 9 जनवरी 2026 को हुई निगम हाउस बैठक में निजी सोसायटियों के विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में आया। बैठक में मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू ने बताया गया कि पिछले चार वर्षों से निजी सोसायटियों के विकास कार्य बाधित पड़े हुए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बैठक के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि जब निजी सोसायटियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी कांग्रेस के समय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के पास थी, तब पंचम सोसायटी (सेक्टर 68), एसबीआई सोसायटी (फेज़ 10), जल वायु विहार (सेक्टर 67) सहित अन्य कई सोसायटियों में विकास कार्यों को लेकर कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय सभी के काम हुए और अब आम आदमी पार्टी के सरकार के समय कोई काम नहीं हो रहे। यहां तक की कूड़ा तक भी नहीं उठाया जा रहा।

हाउस को बताया गया कि बीते चार वर्षों में विकास कार्यों के लिए धारा 82(3) के तहत कई बार प्रस्ताव पारित कर मुख्य कार्यालय को भेजे गए, लेकिन उन्हें बार-बार खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर, इसी प्रावधान के तहत कुछ मामलों में चयनित रूप से अनुमान मंजूर किए जाने की बात भी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव पास न किए गए तो वह हाईकोर्ट तक जाएंगे।

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाउस ने एक बार फिर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि निजी सोसायटियों में विकास कार्यों के लिए नए सिरे से अनुमान तैयार किए जाएं और जरूरी विकास कार्य कराए जाएं। हाउस ने कहा कि यह फैसला मोहाली के निवासियों के हित में लिया गया है, ताकि जिन इलाकों में लोग रहते हैं वहां बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को सुनिश्चित किया जा सके।

