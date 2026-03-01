पंजाब के जिले में Plots की कीमत हुई Double, नए Rates जान रह जाएंगे हैरान

प्लॉट्स की कीमतों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मोहाली (रणबीर): शहर के मशहूर इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8B में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की कीमतों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ तीन महीने के अंदर 500 गज के प्लॉट्स की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। पिछले साल जून में जहां ये प्लॉट्स करीब 4.5 करोड़ रुपये में बिके थे, वहीं अब नई नीलामी में यही प्लॉट्स 8.5 करोड़ रुपये तक की ऊंची बोली लगाकर बेचे गए हैं। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (PSIEC) की तरफ से बुधवार देर शाम की गई नीलामी के दौरान 500 स्क्वायर यार्ड के कुल 16 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स 99 साल की लीज पर बेचे गए।

इन प्लॉट्स के लिए रिजर्व प्राइस 1.90 करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन बोली प्रक्रिया के दौरान मुकाबला काफी कड़ा रहा और सबसे ऊंची बोली 8.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। कई प्लॉट्स करीब 7 करोड़ रुपये में बिके। गौरतलब है कि पिछले साल जून में हुई नीलामी में सबसे ज्यादा बोली 8.5 करोड़ रुपये लगी थी, जबकि ज्यादातर प्लॉट करीब 7 करोड़ रुपये में बिके थे। हालांकि, इस बार कॉम्पिटिशन बढ़ने और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी ने कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। PSIEC की मैनेजिंग डायरेक्टर सुरभि मलिक ने कहा कि नीलामी को इंडस्ट्रियलिस्ट्स से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन राज्य में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज को सही जगह देने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 के तहत 500 स्क्वायर यार्ड के इंडस्ट्रियल प्लॉट की यह तीसरी नीलामी थी।

5 फरवरी को शुरू हुए नीलामी कैंपेन के तहत अब तक राज्य भर में करीब 350 इंडस्ट्रियल प्लॉट बिक चुके हैं। इनमें मोहाली और लुधियाना समेत कई अहम इंडस्ट्रियल शहर शामिल हैं। प्लॉट का साइज 240 स्क्वायर यार्ड से 44 एकड़ तक रखा गया है, ताकि छोटी और बड़ी, दोनों तरह की इंडस्ट्रीज की जरूरतें पूरी हो सकें। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि मोहाली की लोकेशन, बेहतर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहां इन्वेस्टमेंट की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर प्लॉट्स की कीमतों पर पड़ रहा है।

