पंजाब में भारी बारिश से लोगों को राहत, बीमारियों पर लगेगी रोक

जालंधर (धवन): कल रात दोपहर बाद तक शहर में अचानक भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे शुष्क मौसम और समय से पहले पड़ी ठंडी-सूखी हवाओं से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर कुछ राहत मिली है। कुछ दिनों तक तेज धूप के बाद हुई बारिश ने सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस की एलर्जी जैसी समस्याओं के असर को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों ने साफ-सफाई का ध्यान रखने, गीले कपड़ों से बचने तथा बारिश के बाद खड़े पानी में संक्रमण के खतरों को नजरअंदाज न करने की चेतावनी दी है। बारिश के कारण सड़कें जल-जमाव का सामना कर सकती हैं जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

एयर क्वालिटी इंडैक्स सुधरेगा, संक्रमण पर रोक लगेगी : डॉ. यश शर्मा

सैंट्रल अस्पताल के प्रमुख डॉ. यश शर्मा ने बताया कि बारिश के चलते वातावरण में प्रदूषण का स्तर भी घटा है और हवा अधिक साफ व ठंडी हो गई है, जिससे नागरिकों ने राहत महसूस की है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश वातावरण में फैल रहे बैक्टीरिया और सूखे कणों को नीचे ले जाकर वायु गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करेगी, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर सकारात्मक असर पड़ेगा और सर्दी-जुकाम जैसे रोगों में कमी आएगी। एयर क्वालिटी इंडैक्स सुधरने से भी विभिन्न बीमारियों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि छाती व नाक संबंधी बीमारियां भी ठीक होंगी। वायरल इंफैक्शन पर रोक लगेगी।

सूखी ठंड से राहत, वायरल संक्रमण घटेगा : डॉ. विजय महाजन

टैगोर अस्पताल के चेयरमैन डॉ. विजय महाजन ने कहा कि इस बारिश से लोगों को मौसम-संबंधी बीमारियों के नियंत्रण में उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ अभी भी सावधानी बरतने को कह रहे हैं ताकि मौसमी संक्रमणों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सूखी ठंड और धूल भरे वातावरण के कारण उन्हें आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आज हुई भारी बारिश के बाद हवा में ताजगी महसूस की जा रही है और लोगों ने इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया है। वायरल संक्रमण रुकेगा और लोगों की सेहत में सुधार होगा। अगर एक-दो दिन और बारिश होती है तो इससे काफी संक्रमण घट जाएगा।

