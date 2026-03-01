पंजाब में वारदात! किसान सभा के नेता व सरपंच पर तेजधार हथियारों से किया हमला

जालंधर के मेहतपुर इलाके में जमहरी किसान सभा के नेता सरपंच महिंदर सिंह पर ड्रग तस्करों ने हमला कर दिया।

जालंधर : जालंधर के मेहतपुर इलाके में जमहरी किसान सभा के नेता सरपंच महिंदर सिंह पर ड्रग तस्करों ने हमला कर दिया। सरपंच को घायल हालत में जालंधर के अरमान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

गांव वालों और किसान नेताओं ने बताया कि सरपंच महिंदर सिंह लगातार पुलिस प्रशासन को इलाके में ड्रग्स की बिक्री और ड्रग्स की तस्करी की जानकारी दे रहे थे। उनका आरोप है कि जानकारी के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे तस्करों के हौसले और बढ़ गए।

लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने तस्करों को सरपंच का नाम बता दिया, जिससे उनकी दुश्मनी और बढ़ गई। सुबह जब सरपंच अपनी पत्नी के साथ खेतों में जा रहे थे, तो हमलावरों ने उन पर रॉड और हथियारों से हमला कर दिया। हमले में सरपंच के सिर में गंभीर चोटें आईं और पैर टूट गए। वह अभी गंभीर हालत में हैं और जालंधर के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं।

घटना से गुस्साए लोगों ने मेहतपुर पुलिस स्टेशन के बाहर पंजाब सरकार और पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ दिखावा है। जमीनी स्तर पर ड्रग्स का गलत इस्तेमाल और गुंडागर्दी बढ़ गई है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर बड़े ड्रग तस्करों को बढ़ावा दे रही है, जिससे जनता और जनप्रतिनिधि असुरक्षित हो रहे हैं।

