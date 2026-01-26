49 minutes ago
धर्म/कुंडली
नारी
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 26 Jan, 2026 01:36 PM
नाभा शहर में हैड कांस्टेबल अमनदीप सिंह की 5–6 अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी,...
1 गणतंत्र दिवस समागम में खलल डालने की फिराक में पाक खुफिया एजैंसियां, अलर्ट जारी
हर वर्ष की भाति इस वर्ष भी 77वां गणतंत्र दिवस समागम पूरे जोश व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है...
2) नाभा में दिन-दिहाड़े तेजधार हथियार से हैड कांस्टेबल की ह+त्या
नाभा शहर में हैड कांस्टेबल अमनदीप सिंह की 5–6 अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी,...
3) किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए राहत, मोदी सरकार ने दिया तोहफा
भाजपा जिला प्रधान दामन बाजवा ने कहा कि केंद्र की मोदी की लीडरशिप वाली भाजपा सरकार...
4) बॉर्डर एरिया में रात को संदिग्ध चीज ने मचाई हलचल, पुलिस और BSF का सर्च ऑपरेशन जारी
दीनानगर के गांव उमरपुर कलां में आधी रात को आसमान में एक संदिग्ध चीज देखे जा..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) Rain Alert: पंजाब में होगी बारिश, मौसम को लेकर आई 5 दिन की बड़ी भविष्यवाणी, पढ़ें...
पंजाब में रविवार को ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। कई जिलों में शीत लहर का असर देखने..
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। पहले दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा जातकों को नया कार्य या प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता...
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार पर पहले से अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो सकते हैं।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। किसी के साथ व्यापारिक योजनाएं साझा करने से बचें। आर्थिक फैसलों में परिवार की सलाह...
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार में बड़ी डील मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों का पढ़ाई...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है। कार्य के सिलसिले में किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात...
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। परिवार के साथ घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है। कार्यस्थल पर बॉस आपके प्रयासों की सराहना कर सकते...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। बच्चे नई चीज़ें सीखने में रुचि दिखा सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। व्यापार में अच्छा लाभ होने के संकेत हैं। सिंगल जातक अपने मन की बात किसी से साझा कर सकते हैं।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। निवेश से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत और बढ़ानी होगी। व्यापारिक निर्णय जल्दबाज़ी में न...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। व्यापार से संबंधित यात्रा करनी पड़ सकती है।
