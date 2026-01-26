नाभा में दिन-दिहाड़े तेजधार हथियार से हैड कांस्टेबल की ह+त्या

नाभा शहर में हैड कांस्टेबल अमनदीप सिंह की 5–6 अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या

अमनदीप सिंह नाभा की पुड्डा कॉलोनी के रहने वाले थे और पटियाला सिविल लाइन थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। आरोपियों ने सरेआम बाजार में अमनदिप सिंह पर किरच (तेजधार हथियार) से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान उसके भाई नवदीप सिंह के सिर पर भी किरच से वार किया गया। घायल नवदीप सिंह का नाभा के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, अमनदीप सिंह को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जबकि उसके भाई नवदीप सिंह के सिर पर 6 टांके लगे हैं। मौके पर मौजूद एसएचओ सौरव सभरवाल ने बताया कि पुलिस कर्मचारी अमनदीप सिंह की हत्या की गई है और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।