Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : अमित शाह ने 2027 की विधानसभा चुनावों का बजाया बिगुल तो वहीं सुखबीर बादल ने..., पढ़ें Top 10

Punjab में आज : अमित शाह ने 2027 की विधानसभा चुनावों का बजाया बिगुल तो वहीं सुखबीर बादल ने..., पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 14 Mar, 2026 04:59 PM

breaking news punjab top 10 top 10

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना

1. मोगा में अमित शाह का बड़ा ऐलान: 2027 में पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा के किल्ली चहलां में 2027 की विधानसभा चुनावों का बिगुल...

2. मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना
चंडीगढ़ सहित ट्राईसिटी क्षेत्र में शनिवार से अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव के आसार बन...

3. Jalandhar: Cambridge School की छात्रा की मौ+त मामले में सामने आया सुसाइट नोट, हुआ खुलासा
जालंधर हाइट्स में संदिग्ध परिस्थितियों में Cambridge School की 14 वर्षीय छात्रा ...

4. मोगा बदलाव रैली: आम आदमी पार्टी पर बरसे रवनीत बिट्टू, कहा- लोग चाहते हैं डबल इंजन वाली सरकार
 मोगा में बदलाव रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि ...

और ये भी पढ़े

5. 'नजर लगी मेरे पंजाब को, कोई नजर उतारो'...बदलाव रैली के मंच से सुनील जाखड़ ने AAP सरकार को घेरा
भाजपा की ‘बदलाव रैली’ में पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने राज्य की आम आदमी ...

6. पंजाब के पैंशनरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जारी हुए सख्त आदेश
पंजाब में वर्षों से लंबित संशोधित पैंशन और महंगाई भत्ता (डी.ए.) के एरियर के भुगतान ...

7. BSF ने दबोचा संदिग्ध युवक, जांच में पाक कनेक्शन आया सामने
थाना सदर फिरोजपुर के अंतगर्त पड़ते क्षेत्र बीएसएफ बीओपी चौंकी पछाड़ीयां के नजदीक...

8. BJP में Entry पर पंजाबी गायक Mankirt Aulakh ने तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान
मोगा में बीजेपी की बदलाव रैली में आज पंजाबी गायक Mankirt Aulakh शामिल हुए...

9. गठबंधन की अटकलों पर विराम, सुखबीर बादल का आया बड़ा बयान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा में भाजपा की बदलाव रैली में ऐलान किया कि भाजपा ...

10. अश्वनी शर्मा का तीखा वार, बोले—भगवंत मान ने पंजाबियों का मान केजरीवाल के सामने गिरवी रखा
 मोगा में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बदलाव रैली को संबोधित करते हुए पंजाब भाजपा ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!