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Punjab में आज : अमित शाह ने 2027 की विधानसभा चुनावों का बजाया बिगुल तो वहीं सुखबीर बादल ने..., पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 14 Mar, 2026 04:59 PM
मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना
1. मोगा में अमित शाह का बड़ा ऐलान: 2027 में पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा के किल्ली चहलां में 2027 की विधानसभा चुनावों का बिगुल...
2. मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना
चंडीगढ़ सहित ट्राईसिटी क्षेत्र में शनिवार से अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव के आसार बन...
3. Jalandhar: Cambridge School की छात्रा की मौ+त मामले में सामने आया सुसाइट नोट, हुआ खुलासा
जालंधर हाइट्स में संदिग्ध परिस्थितियों में Cambridge School की 14 वर्षीय छात्रा ...
4. मोगा बदलाव रैली: आम आदमी पार्टी पर बरसे रवनीत बिट्टू, कहा- लोग चाहते हैं डबल इंजन वाली सरकार
मोगा में बदलाव रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि ...
Punjab में आज : सुखबीर बादल ने किए ऐलान तो वहीं शराब के बढ़े दाम! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : AAP को एक और झटका तो वहीं जानें मौसम का हाल, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : सियासी बयानों ने मचाई हलचल! तो वहीं स्कूलों को निर्देश जारी, पढ़ें Top 10
5. 'नजर लगी मेरे पंजाब को, कोई नजर उतारो'...बदलाव रैली के मंच से सुनील जाखड़ ने AAP सरकार को घेरा
भाजपा की ‘बदलाव रैली’ में पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने राज्य की आम आदमी ...
6. पंजाब के पैंशनरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जारी हुए सख्त आदेश
पंजाब में वर्षों से लंबित संशोधित पैंशन और महंगाई भत्ता (डी.ए.) के एरियर के भुगतान ...
7. BSF ने दबोचा संदिग्ध युवक, जांच में पाक कनेक्शन आया सामने
थाना सदर फिरोजपुर के अंतगर्त पड़ते क्षेत्र बीएसएफ बीओपी चौंकी पछाड़ीयां के नजदीक...
8. BJP में Entry पर पंजाबी गायक Mankirt Aulakh ने तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान
मोगा में बीजेपी की बदलाव रैली में आज पंजाबी गायक Mankirt Aulakh शामिल हुए...
9. गठबंधन की अटकलों पर विराम, सुखबीर बादल का आया बड़ा बयान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा में भाजपा की बदलाव रैली में ऐलान किया कि भाजपा ...
10. अश्वनी शर्मा का तीखा वार, बोले—भगवंत मान ने पंजाबियों का मान केजरीवाल के सामने गिरवी रखा
मोगा में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बदलाव रैली को संबोधित करते हुए पंजाब भाजपा ...
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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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14/03/2026 18:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है।
वृष राशि वालों आज आप अपने कामों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे। नौकरी या व्यवसाय में किसी नए अवसर की झलक मिल सकती है
मिथुन राशि वालों आज का दिन रचनात्मक विचारों से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है। व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होने की संभावना है। घर में किसी शुभ विषय पर...
सिंह राशि वालों आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिल सकता है। परिवार के साथ कोई छोटी यात्रा पर जाने की...
कन्या राशि वालों आज आप अपने काम को लेकर अधिक गंभीर रहेंगे। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
तुला राशि वालों आज का दिन रिश्तों को मजबूत बनाने वाला हो सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ...
वृश्चिक राशि वालों आज आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। व्यापार में किसी नई योजना पर काम करने का विचार आ सकता है। परिवार में खुशी का...
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के साथ हंसी-खुशी का माहौल रहेगा।
मकर राशि वालों आज का दिन मेहनत और धैर्य का परिणाम दिखा सकता है। नौकरी या व्यवसाय में धीरे-धीरे प्रगति होगी। परिवार के बड़ों का मार्गदर्शन लाभकारी...
कुंभ राशि वालों आज आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न...
मीन राशि वालों आज का दिन सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है। व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।
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