Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 28 Jan, 2026 12:58 PM
बीते दिनों पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड ने एक बार फिर.
1) पंजाब में फिर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
बीते दिनों पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड ने एक बार फिर.
2) पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी, जानें क्या है पूरा मामला
जालंधर कोर्ट ने 2 किलो अफीम जब्त करने के मामले में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती..
3) मास्टर सलीम समेत 2 और पंजाबी सिंगरों पर भड़के नछत्तर गिल, बोले– क्यों अपनी अक्ल का जनाजा निकाल रहे
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सोशल मीडिया से जुड़ा एक विवाद चर्चा में आ गया है। ..
4) पंजाब: सुबह-सुबह पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के घर ED की Raid
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा के आवास पर आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द..
5) चंडीगढ़ के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बंद किए गए Schools
चंडीगढ़ के स्कूलों में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब 5 बड़े स्कूलों को बम से ...
मेष (Aries)
आज ऊर्जा से भरपूर दिन रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास से निभाएंगे।
वृषभ (Taurus)
आज का दिन स्थिरता और सोच-समझ कर निर्णय लेने का है। धन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी
मिथुन (Gemini)
आज संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। नौकरी और व्यापार में बातचीत से लाभ होगा। नए संपर्क बन सकते हैं। मन थोड़ा
कर्क (Cancer)
भावनात्मक रूप से आज आप संवेदनशील रह सकते हैं। किसी पुराने विषय पर सोच अधिक हो सकती है। कार्यक्षेत्र में
सिंह (Leo)
आज आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। कोई रुका हुआ
कन्या (Virgo)
आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। सहकर्मियों का सहयोग
तुला (Libra)
आज संतुलन बनाए रखना सबसे ज़रूरी रहेगा। काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बैठाना पड़ेगा। कला,
वृश्चिक (Scorpio)
आज गहरी सोच और एकाग्रता आपके काम आएगी। शोध, विश्लेषण या गुप्त योजनाओं में सफलता मिल सकती है।
धनु (Sagittarius)
आज यात्रा या नई योजनाओं के योग हैं। सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल रहेगी। कार्यक्षेत्र में अवसर मिल सकते
मकर (Capricorn)
आज मेहनत और अनुशासन का फल मिलने का दिन है। करियर में स्थिर प्रगति होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रस
कुंभ (Aquarius)
आज नए विचार और अलग सोच आपको आगे बढ़ाएगी। तकनीक, नवाचार या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए
मीन (Pisces)
आज अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा। आध्यात्मिक या रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य ज़रूरी है। किसी करीबी की
