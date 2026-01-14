just now
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 14 Jan, 2026 12:54 PM
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल खुल गए हैं...
1) पंजाब के स्कूलों में नहीं बढ़ी छुट्टियां, कड़ाके की ठंड के बीच खुले सभी स्कूल
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल खुल गए हैं...
2) फाजिल्का में होगा पंजाब का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह, राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण
सीमावर्ती जिला फाजिल्का इस साल गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है।
3) Punjab : बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत, RBI ने दी बड़ी सुविधा
पंजाब में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर आई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ...
4) घने कोहरे की वजह से मुंबई-चंडीगढ़ फ्लाइट 4 घंटे से ज्यादा रही हवा में, फिर मुंबई किया डायवर्ट
4 घंटे 48 मिनट तक हवा में चक्कर लगाने के बाद मुंबई से आ रही इंडिगो की फ्लाइट ..
5) Punjab: कोर्ट के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, करवाए गए खाली
आज उस समय हड़कंप मच गया जब मोगा और अमृतसर के स्कूलों को बम...
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस में अचानक लिया गया फैसला फायदा दे सकता है। परिवार में किसी बात पर आपकी भूमिका निर्णायक...
वृष राशि वालों का आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज किसी भी काम में जल्दबाज़ी न करें। बिज़नेस में पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज बातचीत से तनाव कम हो सकता है। बिज़नेस में नेटवर्किंग से नया अवसर मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा।आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। बिज़नेस में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह काम आएगी।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिज़नेस करने वालों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। संतान का शिक्षा में प्रदर्शन पहले से बेहतर...
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज कामकाज में बारीकियों पर ध्यान ज़रुर दें। दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बिज़नेस में साझेदारी सोच-समझकर ही करें। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। युवाओं को पसंद का काम मिल सकता है। बिज़नेस करने वालों को धन लाभ हो सकता है।
धनु राशि वालों के आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपकी नई सोच आपको आगे ले जा सकती है। बिज़नेस के चलते यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। नौकरीपेशा जातकों को नए काम के अवसर मिल सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। बिज़नेस में टेक्नोलॉजी या नए प्रयोग से लाभ मिल सकता है। संतान की कही कोई बात मन को ठेस पहुंचा सकती...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपके व्यवहार की तारीफ हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।
