फाजिल्का में होगा पंजाब का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह, राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण

सीमावर्ती जिला फाजिल्का इस साल गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है।

फाजिल्का (लीलाधर): सीमावर्ती जिला फाजिल्का इस साल गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है।



पंजाब सरकार ने 77वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह पटियाला से बदलकर फाजिल्का में करवाने का निर्णय लिया है, जिसके साथ ही पूरे जिले में उत्साह और तैयारी का माहौल बन गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और शहीद भगत सिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे। प्रशासनिक तंत्र सुरक्षा, परेड और झांकियों की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुका है।



राज्य स्तरीय समारोह की घोषणा के साथ ही फाजिल्का जिला प्रशासन ने तैयारियों को युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। सीमावर्ती होने के कारण फाजिल्का को अक्सर बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रमों से दूर रखा जाता रहा है, ऐसे में इस आयोजन को जिले के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान और अवसर के रूप में देखा जा रहा है।