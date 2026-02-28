Main Menu

पंजाब के गांव में फैली बीमारी! लड़की की गई जान, बच्चों को ज्यादा खतरा

Edited By Kalash,Updated: 28 Feb, 2026 01:51 PM

disease spreading in punjab village

फिरोजपुर के कस्बा ममदोट के अधीन आते गांव हजारा सिंह वाला में पीलिया ने दस्तक दे दी है।

फिरोजपुर : फिरोजपुर के कस्बा ममदोट के अधीन आते गांव हजारा सिंह वाला में पीलिया ने दस्तक दे दी है। गांव की एक 12 साल की लड़की की पीलिया की वजह से मौत हो गई है, हालांकि इलाके की मेडिकल ऑफिसर रेखा भट्टी ने बताया कि बच्ची पहले से ही बीमार थी। उसे बुखार भी था और इम्यूनिटी भी कमजोर थी। उन्होंने बताया कि उक्त बच्ची का किसी आर.एम.पी. डॉक्टर से इलाज करवाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि गांव से कुल 12 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें पीलिया है और 6 बच्चों को रेफर किया गया है।   

उन्होंने कहा कि आज पूरे गांव से 100 सैंपल लिए गए हैं और अगर कोई दिक्कत हुई तो और सैंपल लेना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि टीमें लगा दी गई हैं और पानी की टंकियों को भी चेक किया जा रहा है। रेखा भट्टी ने कहा कि कहीं न कहीं पीने के पानी में गंदा पानी मिल रहा है, जिससे यह बीमारी फैल रही है। गांव वालों का कहना है कि पीने के पानी की दिक्कत काफी समय से है।

इस वजह से बच्चों को बुखार, पेट दर्द, सिरदर्द और आंखों में दर्द की शिकायत हो रही है। सेहत विभाग की अलग-अलग टीमें गांव में पहुंच गई हैं और बच्चों और बड़ों के साथ-साथ दूसरे गांव वालों के सैंपल ले रही हैं और दवाएं भी दी जा रही हैं। इसके साथ ही गांव की दुकानों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान और पीने के पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं।

