Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 19 Jan, 2026 01:01 PM

1) गुरदासपुर में 20 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित, जानें क्यों
2) पंजाबी गायकों के कपड़े डिजाइन करने वाले मशहूर कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
 खन्ना में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने मशहूर ..

3) Weather Update: पंजाब में शीत लहर ने बढ़ाई ठिठुरन, 22 से आंधी-तूफान की चेतावनी
पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच शीत लहर का कहर जारी है।  मौसम विभाग द्वारा 20 जनवरी ..

4) लुधियाना में CA अश्वनी के दफ्तर पर SIT Raid मामला, DC ऑफिस में एसोसिएशन कर रही विरोध प्रदर्शन
लुधियाना में टैगोर नगर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्वनी कुमार के कार्यालय अश्वनी एंड एसोसिएट्स.

5) पंजाब में 1000 करोड़ रुपये का घोटाला! सुखपाल खैहरा की आम आदमी पार्टी को बड़ी चेतावनी
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए ...
 

 

 

