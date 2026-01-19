1 hour ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 19 Jan, 2026 01:01 PM
महान तपस्वी योगराज सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी की 671वीं जयंती के..
1) गुरदासपुर में 20 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित, जानें क्यों
महान तपस्वी योगराज सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी की 671वीं जयंती के..
2) पंजाबी गायकों के कपड़े डिजाइन करने वाले मशहूर कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
खन्ना में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने मशहूर ..
3) Weather Update: पंजाब में शीत लहर ने बढ़ाई ठिठुरन, 22 से आंधी-तूफान की चेतावनी
पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच शीत लहर का कहर जारी है। मौसम विभाग द्वारा 20 जनवरी ..
4) लुधियाना में CA अश्वनी के दफ्तर पर SIT Raid मामला, DC ऑफिस में एसोसिएशन कर रही विरोध प्रदर्शन
लुधियाना में टैगोर नगर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्वनी कुमार के कार्यालय अश्वनी एंड एसोसिएट्स.
5) पंजाब में 1000 करोड़ रुपये का घोटाला! सुखपाल खैहरा की आम आदमी पार्टी को बड़ी चेतावनी
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए ...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में कुछ नए मौके सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नई योजनाओं को अमल में लाने का अच्छा समय है। युवाओं को मनचाहा अवसर मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का विचार बन सकता है। नौकरी में तरक्की के योग हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोग काम के सिलसिले में...
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी से कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। रुके हुए कार्य किसी खास व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में मित्रों का सहयोग फायदेमंद साबित होगा। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में कोई सरप्राइज मिल सकता है। वाहन खरीदने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की सराहना मिल सकती है। घर पर अचानक मेहमान आ सकते हैं।
