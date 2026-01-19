Main Menu

  • पंजाबी गायकों के कपड़े डिजाइन करने वाले मशहूर कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग

Edited By Vatika,Updated: 19 Jan, 2026 10:06 AM

firing on famous clothes merchant

मशहूर कपड़ा व्यापारी और फैशन डिजाइनर आशु विजन ...

खन्ना: खन्ना में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने मशहूर कपड़ा व्यापारी और फैशन डिजाइनर आशु विजन के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। हमले के बाद आरोपियों ने उनकी कार को आग लगाने की भी कोशिश की। घटना की सूचना परिजनों द्वारा तुरंत पुलिस को दी गई।

जानकारी के अनुसार यह घटना खन्ना के खटीका इलाके में हुई है। आशु विजन खन्ना के मुख्य बाजार में स्थित “देव कलेक्शन” नामक कपड़ों के शोरूम के मालिक हैं। उनके शोरूम से पंजाब के कई प्रसिद्ध गायक और कलाकार अपने कपड़ों की डिजाइनिंग करवाते हैं।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि हमलावरों की तलाश के लिए नाकाबंदी की जा रही है।

