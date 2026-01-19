Main Menu

  • Ludhiana : भयानक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौ'त, दोस्त की हालत नाजुक

19 Jan, 2026

पंजाब के लुधियाना में बीती रात बस्ती जोधेवाल चौक नजदीक काली सड़क हाईवे पर बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात ट्रक ड्राइवर ने जबरदस्त फेट मारी।

लुधियाना (गीतांजलि) : लुधियाना के बस्ती जोधेवाल चौक के पास काली सड़क हाईवे पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल है।

घटना की जानकारी किसी राहगीर ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। मौके पर पहुंची बस्ती जोधेवाल पुलिस ने घायल युवकों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दामोदर कुमार (21) और शिवमोहन कुमार (28) की मौत हो गई। उनका दोस्त मनोज कुमार (27) गंभीर घायल है, उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है और पैर की हड्डी टूट गई है।

ASI जसपाल सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना कंट्रोल रूम से मिली और ट्रक चालक की पहचान के लिए आसपास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है।  मृतकों के परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। दामोदर और शिवमोहन की बहन चंद्रावती ने बताया कि परिवार करीब 8 साल पहले लुधियाना आया था। शिवमोहन कपड़ा वाशिंग का काम करता था और दामोदर सिलाई करता था। शिवमोहन के दो बेटे और पत्नी हैं, जबकि दामोदर की शादी अभी नहीं हुई थी। परिवार ने बताया कि रात के समय दोनों भाई और उनका दोस्त कहां जा रहे थे, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।

