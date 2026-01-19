Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना में CA अश्वनी के दफ्तर पर SIT Raid मामला, DC ऑफिस में एसोसिएशन कर रही विरोध प्रदर्शन

लुधियाना में CA अश्वनी के दफ्तर पर SIT Raid मामला, DC ऑफिस में एसोसिएशन कर रही विरोध प्रदर्शन

Edited By Urmila,Updated: 19 Jan, 2026 12:10 PM

the case sit raid on ca ashwani s office in ludhiana

लुधियाना में टैगोर नगर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्वनी कुमार के कार्यालय अश्वनी एंड एसोसिएट्स में SIT की छापेमारी के बाद शहर के पेशेवर संगठन लामबंद हो गए हैं।

लुधियाना: लुधियाना में टैगोर नगर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्वनी कुमार के कार्यालय अश्वनी एंड एसोसिएट्स में SIT की छापेमारी के बाद शहर के पेशेवर संगठन लामबंद हो गए हैं। आज लुधियाना CA एसोसिएशन और अन्य पेशेवर संस्थाओं के प्रतिनिधि द्वारा जिला कमिश्नर के कार्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एसोसिएशन सी.ए. अश्वनी कुमार के हक में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे।

ज्ञापन में मांग की गई कि छापेमारी में जब्त किए गए लैपटॉप, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड तुरंत वापस किए जाएँ। साथ ही, कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की भी अपील की गई।

 क्या है मामला

9 जनवरी की देर शाम SIT की टीम अश्वनी कुमार के दफ्तर पहुंची, और उनके साथ अकाली दल नेता सुखबीर बादल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सतविंदर सिंह कोहली भी थे। दस्तावेज और सर्च वारंट की वैधता को लेकर दफ्तर में वकीलों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई।

पेशेवरों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज नहीं दिखाए जाने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ समय बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने रास्ता रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने लैपटॉप, DVR और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त कर लिए।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!