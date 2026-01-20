57 minutes ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 20 Jan, 2026 12:59 PM
हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों व दर्रों पर तापमान गिरते ही हिमपात का क्रम शुरू
1) Weather Update: हिमाचल में बर्फबारी, पंजाब में अमृतसर सबसे ठंडा, पढ़ें मौसम का पूरा हाल...
हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों व दर्रों पर तापमान गिरते ही हिमपात का क्रम शुरू ..
2) लुधियाना में राशन डिपुओ पर अनाज की सप्लाई की रद्द, लोगों की बढ़ सकती है परेशानी, जानें क्यों
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पिछले कुछ समय के दौरान लुधियाना जिले से संबंधित ईस्ट और वेस्ट सर्कल के..
3) Jalandhar: कांग्रेसी विधायक के रिश्तेदार के घर में भीषण आग, जिंदा जली 30 साल की युवती
जालंधर के न्यू विजय नगर इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है।
4) पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग, जानें क्यों
ठंड के मौसम के कारण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित से अधिक की छुट्टियों कारण बोर्ड ..
5) पंजाब सरकार के रोजगार दिलवाने के दावे हवा-हवाई, पूरे राज्य में फैला फर्जी ट्रैवल एजैंटों का नेटवर्क
पंजाब में रोजगार कम होने के कारण युवाओं में विदेश जाने का क्रेज बढ़ गया है...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में कुछ नए मौके सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नई योजनाओं को अमल में लाने का अच्छा समय है। युवाओं को मनचाहा अवसर मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का विचार बन सकता है। नौकरी में तरक्की के योग हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोग काम के सिलसिले में...
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी से कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। रुके हुए कार्य किसी खास व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में मित्रों का सहयोग फायदेमंद साबित होगा। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में कोई सरप्राइज मिल सकता है। वाहन खरीदने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की सराहना मिल सकती है। घर पर अचानक मेहमान आ सकते हैं।
