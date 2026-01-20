Main Menu

Jalandhar: कांग्रेसी विधायक के रिश्तेदार के घर में भीषण आग, जिंदा जली 30 साल की युवती

Edited By Vatika,Updated: 20 Jan, 2026 10:06 AM

जालंधरः जालंधर के न्यू विजय नगर इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। सोमवार शाम कांग्रेसी विधायक बिक्रम चौधरी  के रिश्तेदार की कोठी में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में घर के अंदर मौजूद 30 वर्षीय युवती की जिंदा जलने से मौत हो गई।

थाना नंबर-4 की एसएचओ अनु पलायन के अनुसार, सिम्मी नामक महिला अपने परिवार के साथ न्यू विजय नगर में रहती है। सोमवार शाम करीब 7:51 बजे पुलिस को मकान में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं, जहां एक कमरा पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था। कमरे के अंदर बैड पर युवती लेटी हुई थी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है। इसी कारण वह न तो शोर मचा सकी और न ही खुद को बचाने के लिए बाहर निकल पाई। आग की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक मकान की दीवारों पर PVC की शीट लगी होने के कारण आग तेजी से फैल गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक युवती कांग्रेसी विधायक बिक्रम चौधरी की भांजी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

