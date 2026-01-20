लुधियाना में राशन डिपुओ पर अनाज की सप्लाई की रद्द, लोगों की बढ़ सकती है परेशानी, जानें क्यों

डिपो होल्डरो द्वारा कई बार सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने सहित धरने प्रदर्शन तक भी किए गए हैं।

लुधियाना (खुराना): खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पिछले कुछ समय के दौरान लुधियाना जिले से संबंधित ईस्ट और वेस्ट सर्कल के अंतर्गत पड़ते 4 विभिन्न राशन डिपुओं पर अनाज की सप्लाई रद्द कर दी गई है जबकि इस बीच 5 राशन डिपो होल्डरों द्वारा विभाग को इस्तीफे सौंप दिए गए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ईस्ट सर्कल में 3 तो वेस्ट सर्कल में 1 डिपो पर अनाज की सप्लाई रद्द की गई है तो वहीं विभाग को अपने इस्तीफे सौंपने वाले सभी डिपो होल्डर ईस्ट सर्कल के विभिन्न इलाकों से संबंधित बताए जा रहे हैं। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इसका एक मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा डिपो मालिकों को गेहूं बांटने के बदले में दी जा रही कमीशन राशि अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है इस मांग को लेकर पंजाब के डिपो होल्डरो द्वारा कई बार सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने सहित धरने प्रदर्शन तक भी किए गए हैं।

यहां इस बात का जिक्र करना भी अनिवार्य होगा कि मौजूदा संविधान लुधियाना जिले में कुल 1602 राशन डिपो चल रहे हैं जिनमें से ईस्ट सर्किल में 923 और वेस्ट सर्कल में 679 डिपो है जहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना से जुड़े 4,40473 राशन कार्ड धारकों के 17 लाख के करीब सदस्यों को फ्री राशन का लाभ मिल रहा है । प्राप्त जानकारी के मुताबिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा फरवरी महीने में जिले के 1602 राशन डिपुओ के मार्फत 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के 3 महीनों की फ्री गेहूं का लाभ दिया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here