पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग, जानें क्यों

ठंड के मौसम के कारण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित से अधिक की छुट्टियों कारण बोर्ड परीक्षा के छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।

अमृतसर (दलजीत): ठंड के मौसम के कारण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित से अधिक की छुट्टियों कारण बोर्ड परीक्षा के छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। विभाग को छात्रों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए फरवरी में शुरू होने जा रही प्रयोगी परीक्षाएं मार्च में लेनी चाहिए है। यह जानकारी मान्यता प्राप्त एवं एफिलेटिड स्कूल एसो. (रासा) के राज्य अध्यक्ष जगतपाल महाजन और राज्य महासचिव सुजीत शर्मा बबलू द्वारा रासा पंजाब की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांझा की।

सुजीत शर्मा व महाजन ने कहा कि आजकल जब सरकार छुट्टियां घोषित करती है तो स्कूलों में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है, पढ़ाई तो दूर की बात है, किसी को भी स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। गरीब छात्रों के पास मोबाइल फोन या लैपटॉप तक नहीं है, जिससे वे ऑनलाइन कक्षाएं ले सकें। स्कूलों ने अभी तक प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की हैं। वर्ष 2025-26 में अब तक स्कूल के 150 दिन भी नहीं हुए हैं, इसलिए बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने से छात्रों को काफी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि रासा पंजाब शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को अपील करती है कि फरवरी 2026 से शुरू हो रही 8, 10 और 12 कक्षा की सभी प्रयोगी व लिखित परीक्षाओं को 15-20 दिनों के लिए स्थगित किया जाए, क्योंकि इस वर्ष छात्रों को सिलेबस पूरा करने और रिवीजन करने का पूरा अवसर नहीं मिला। उन्होंने बताया कि प्रयोगी परीक्षाएं 2 फरवरी और लिखित परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मई 2025 में 'ऑप्रेशन सिंदूर', उसके बाद भारी बारिश और बाढ़ और अब सर्दियों के कारण स्कूल लगभग 21-22 दिनों तक बंद रहे।

इस मौके पर रासा के सीनियर वाइस चेयरमैन सुखविंदर सिंह भल्ला, चीफ एडवाइजर जगजीत सिंह, डॉ. विनोद कपूर, सोहन सिंह, कमलजोत सिंह, दविंदर पिपलानी, सुशील अग्रवाल, ज्ञान सागर अरोड़ा, नरिंदरपाल सिंह, अरुण मनसोत्रा, राजेश प्रभाकर व अन्य स्कूलो के प्रिंसीपल मौजूद थे।

