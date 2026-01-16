1 hour ago
2 hours ago
4 hours ago
6 hours ago
14 hours ago
16 hours ago
17 hours ago
18 hours ago
19 hours ago
22 hours ago
1 day ago
Friday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 16 Jan, 2026 12:53 PM
आज पंजाब BJP में कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले..
1) Breaking: पंजाब की राजनीति में हलचल, कई बड़े नेता BJP में शामिल
आज पंजाब BJP में कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले..
2) Breaking : जालंधर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष दौरा रद्द
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के जालंधर दौरे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति मुर्मू का जालंधर दौरा..
3) Jalandhar-Amritsar Highway पर कार को लगी भयानक आग, जानें क्या बने हालात
जालंधर-अमृतसर हाईवे पर आज सुबह भयानक आग लगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी..
4) पंजाब के मुक्तसर में DC Office को बम से उड़ाने की मिली धमकी, भारी पुलिस बल तैनात
पंजाब में धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस समय एक बड़ी खबर सामने आई..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का Alert, मौसम विभाग ने जारी की भविष्यवाणी
पंजाब में इस समय शीत लहर और घनी धुंध ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। बीते..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खास खबरें
Punjab Top 10 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : सुबह-सुबह पार्षद की भाभी गिरफ्तार सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Pujab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खबरें
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
USD $
16/01/2026 14:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। कामकाज में किया गया बदलाव फायदेमंद साबित हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है।
वृष राशि वालों का आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिजनेस में किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है। प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिल...
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कामकाज के चलते नए लोगों से मुलाकात हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा जातकों की मीटिंग सफल रह सकती है। पाठ पूजा में मन लग सकता है। बच्चों के साथ घूमने जा सकते...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। व्यापारी किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। काम को लेकर भाग दौड़ अधिक रहेगी। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में खर्च पहले से अधिक बढ़ सकता है। जीवनसाथी से घर के कामों को पूरा करने में सहयोग मिल सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।
धनु राशि वालों के आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। घर में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान को मिली कामयाबी से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी या बिजनेस में बदलाव का मन बन सकता है। रिश्तों में संवाद बेहतर होगा।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes