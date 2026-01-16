Jalandhar-Amritsar Highway पर कार को लगी भयानक आग, जानें क्या बने हालात

जालंधर-अमृतसर हाईवे पर आज सुबह भयानक आग लगने का मामला सामने आया है।

जालंधर : जालंधर-अमृतसर हाईवे पर आज सुबह भयानक आग लगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, जालंधर-अमृतसर हाईवे पर आज सुबह कार में भीषण आग लग गई। इस दौरान आग ने देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लिया। घटना के दौरान कार में सवार व्यक्ति ने बाहर निकाल कर जान बचाई, जिसके बाद व्यक्ति ने तुरन्त फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामले की जानकारी देते हुए विशाल ने बताया कि उन्हें चौगिटी बाईपास पर स्थित अक्षरधाम के बाहरआग लगने की की सूचना मिली थी। इसके बाद वह कर्मियों के साथ गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचा। कार में आज ज्यादा लगी होने के कारण फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई, जिसे क्रेन की मदद से सड़क से हटकर साइड पर करवाया गया। विशाल के अनुसार घटना में कार चालक सुरक्षित है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

दूसरी और मामले की जानकारी देते हुए कार चालक अश्वनी कुमार ने बताया कि वह लम्मा पिंड चौक से आ रहा था। इस दौरान अक्षरधाम मंदिर के पास अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। इसके बाद उसने कार का बोनेट खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। फिर देखते ही देखते कार में आग लग गई, जिसने भयानक रूप धारण कर लिया। कार में आग लगी देखकर फैक्ट्री के अंदर से 2 लड़के मदद के लिए आए और उन्होंने सिलेंडर की मदद से आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग भयानक रूप धारण कर चुकी थी। जिसके चलते फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

