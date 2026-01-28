Jalandhar के बूटा मंडी में ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर भारी पुलिस

शहर के बूटा मंडी इलाके में गोली चलने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह विवाद

जालंधर(सोनू): शहर के बूटा मंडी इलाके में गोली चलने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह विवाद पुरानी रंजिश के कारण हुआ। इस फायरिंग में सलीम नामक व्यक्ति का भाई घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सलीम ने बताया कि पहले उसके चाचा के बेटे के साथ झगड़ा हुआ था, जिसे बाद में समझौता करके खत्म कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद नाहर और साहिल सहित चार लोग फिर से आए और उसके भाई पर गोलियां चला दीं। इसमें उसका भाई घायल हो गया। परिवार की एक महिला ने बताया कि गर्मी के मौसम में पहले भी उनके बेटे के साथ मारपीट हुई थी, तब दूसरे पक्ष ने माफी मांग ली थी। लेकिन इस बार फिर से बेटे को घेरकर पीटा गया। जब बेटा घर जाकर अपने भाई को यह बात बता रहा था, तभी हमलावरों ने उस पर गोली चला दी और फरार हो गए।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि फायरिंग देसी कट्टे से की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।