Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 06 Feb, 2026 12:49 PM
पंजाब भर के करीब 18 हजार राशन डिपुओं पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को..
1) पंजाब में मुफ्त गेहूं की सप्लाई ठप! 38 लाख राशन कार्ड धारक परेशान
पंजाब भर के करीब 18 हजार राशन डिपुओं पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को..
2) जालंधर में सुबह-सुबह Model Town गुरुद्वारे के बाहर Firing, AAP नेता की ह+त्या
जालंधर के मॉडल टाउन इलाके में शुक्रवार सुबह आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबराए पर...
3) किसानों के प्रदर्शन से पहले घबराई पंजाब सरकार, धरने से पहले घरों पर रेड
पंजाब में आज किसान नेता हरजिंदर सिंह घराचों के घर भारी संख्या में पुलिस टीम रेड करने पहुंची..
4) तरनतारन में पूर्व सैनिक की तेजधार हथियारों से ह+त्या
तरनतारन जिले के गांव चीमा खुर्द में मामूली तकरार के दौरान गांव के कुछ लोगों ने...
5) पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्कूलों को सख्त चेतावनी, रोका जा सकता है Students का रिजल्ट
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) से जुड़े प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है..
मेष राशि वालों आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है
वृष राशि वालों आज काम के सिलसिले में भागदौड़ रहेगी। व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। पार्टनर के साथ अपनी बातें शेयर करें। शिक्षा के क्षेत्र में...
मिथुन राशि वालों आज आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे। बिजनेस में नया निवेश करना लाभदायक रहेगा।
कर्क राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। लव लाइफ में मधुरता आएगी।
सिंह राशि वालों आज भाग्य की मदद से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। जीवनसाथी से कोई कीमती उपहार मिल सकता है।
कन्या राशि वालों आज ऑफिस में अपने व्यवहार को नरम रखें। व्यापारिक मामलों में कागजी कार्रवाई ध्यान से करें। प्रेमी से मुलाकात संभव है।
तुला राशि वालों आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के नए स्रोत मिलेंगे। दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी नोंकझोंक हो सकती है। छात्र किसी नई...
वृश्चिक राशि वालों आज कामकाज में देरी के कारण तनाव हो सकता है। पैसे उधार न लें। पार्टनर की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं।
धनु राशि वालों आज पुरानी समस्याओं का समाधान निकलेगा। व्यापार में नए संबंध बनेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
मकर राशि वालों आज करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। बिजनेस में मुनाफा बढ़ने के योग हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। छात्रों को अपनी मेहनत बढ़ा...
कुंभ राशि वालों आज अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। लेन-देन में पारदर्शिता रखें। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। प्रतियोगी छात्र आज थोड़ा दबाव महसूस कर सकते...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें,...
