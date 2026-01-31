2 hours ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 31 Jan, 2026 12:56 PM
संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी..
1) PM Modi का जालंधर दौरा, क्या क्या मिलेगा पंजाब को तोहफे में, जानें
संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी..
2) PM मोदी के जालंधर दौरे से पहले शहर के तीन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की आई Mail, मचा हड़कंप
जालंधर के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आते ही
3) बम की धमकियों के बाद स्कूलों के लिए नई Advisory जारी, CCPCR ने दिए सख्त निर्देश
चंडीगढ़ के स्कूलों को मिल रही बम की धमकियों और बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए ..
4) पंजाब में बदलेगा मौसम, 4 दिन होगी बारिश, जानें मौसम विभाग की बड़ी Update
पंजाब के मौसम को लेकर ताजा और अहम जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग के सूत्रों
5) डेरा ब्यास प्रमुख फिर जाएंगे नाभा जेल, बिक्रम मजीठिया से मिलने का समय तय!
डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों एक बार फिर नाभा जेल जाकर बिक्रम सिंह मजीठिया...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। वैवाहिक जीवन में चल रही उलझनें कम हो सकती हैं।
वृष राशि वालों आज का दिन सकारात्मक रहेगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है। व्यापार में लापरवाही से बचें।
मिथुन राशि वालों आज आपके पक्ष में परिस्थितियां बनी रहेंगी। यदि आपने किसी से कर्ज लिया था, तो उसे चुकाने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिक...
कर्क राशि वालों आज का दिन औसत रहने वाला है। बाहरी लोगों की बातों में आकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला न लें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके व्यवहार और व्यक्तित्व की सराहना हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई खुशी मिलने की संभावना है।
कन्या राशि वालों आज का दिन लाभकारी रहेगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्रशंसा मिल सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। मित्रों के साथ यात्रा या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन मिला-जुला परिणाम देगा। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार नजर आएगा। वाहन खरीदने से पहले परिवार, विशेषकर माता-पिता से सलाह...
धनु राशि वालों आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा। लंबे समय से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। घर से बाहर निकलते समय बुजुर्गों का...
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों से जुड़े लोगों का कार्यभार बढ़ सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को काम से कुछ राहत मिल सकती है। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन...
