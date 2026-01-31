Main Menu

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 31 Jan, 2026 12:56 PM

punjab top 5

1) PM Modi का जालंधर दौरा, क्या क्या मिलेगा पंजाब को तोहफे में, जानें
2) PM मोदी के जालंधर दौरे से पहले शहर के तीन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की आई Mail, मचा हड़कंप
जालंधर के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आते ही

3) बम की धमकियों के बाद स्कूलों के लिए नई Advisory जारी, CCPCR ने दिए सख्त निर्देश
चंडीगढ़ के स्कूलों को मिल रही बम की धमकियों और बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए ..

4) पंजाब में बदलेगा मौसम, 4 दिन होगी बारिश, जानें मौसम विभाग की बड़ी Update
पंजाब के मौसम को लेकर ताजा और अहम जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग के सूत्रों

5) डेरा ब्यास प्रमुख फिर जाएंगे नाभा जेल, बिक्रम मजीठिया से मिलने का समय तय!
डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों एक बार फिर नाभा जेल जाकर बिक्रम सिंह मजीठिया...

 

