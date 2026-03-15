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  • Punjab Top 5 : Weather Update सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5 : Weather Update सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Urmila,Updated: 15 Mar, 2026 12:56 PM

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मोगा से ही क्यों भाजपा ने किया शंखनाद ?

1. Students के लिए राहत की खबर, NCERT ने लिया बड़ा फैसला
स्कूलों में नया सैशन शुरू होने से पहले अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस शृंखला में ...

2. 'सिद्धे मत्थे च गोली मारांगे', मशहूर पंजाबी गायक को जान से मारने की धमकी
हरियाणा के पानीपत में मनी एक्सचेंज सेंटर पर हुई फायरिंग के बाद अब मशहूर बॉलीवुड ...

3. Moga Rally : राणा गुरमीत सिंह सोढी ने घेरी AAP, बोले- मौजूदा सरकार कानून-व्यवस्था व विकास में पूरी तरह फेल
भारतीय जनता पार्टी की ‘बदलाव रैली’ में शनिवार को मोगा में बड़ी संख्या में लोगों की ...

4. मोगा से ही क्यों भाजपा ने किया शंखनाद ?
शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने मोगा के किल्ली चाहलां में बदलाव रैली का आयोजन ...

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5. पंजाब में फिर लौटेगी ठंड! 9 जिलों में ओले गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने अचानक रुख बदल लिया है। पंजाब के कई जिलों में सुबह...

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