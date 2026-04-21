Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : 13 ED अधिकारियों के तबादले तो वहीं लगातार 5 दिन लगेंगे लंबे Power Cut! , पढ़ें Top 10

Punjab में आज : 13 ED अधिकारियों के तबादले तो वहीं लगातार 5 दिन लगेंगे लंबे Power Cut! , पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 21 Apr, 2026 04:56 PM

breaking news punjab top 10 top 10

पंजाब में BLO की ड्यूटी को लेकर नया फरमान जारी, मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिए सख्त आदेश

1. गुरदासपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद
आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल...

2. लुधियाना में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथों SHO काबू
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिवीजन नंबर-4 के SHO गुरजीत सिंह को ₹30,000 की रिश्वत ...

3. Amritsar का एक और वीडियो हो रहा खूब वायरल, घूमने आया युवक नशे में धुत्त मिला
अमृतसर के पवित्र स्थल गोल्डन टेंपल घूमने आया एक युवक बीच सड़क पर नशे की हालत में झूमता...

4. पंजाब में अगले 5 दिनों तक लंबे-लंबे पावर कट, नहीं आएगी बिजली
पंजाब में लोगों को अगले 5 दिनों तक भारी पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। पावरकॉम ...

और ये भी पढ़े

5. जालंधर : ED दफ्तर में एक साथ 13 अधिकारियों के तबादले, छिड़ी चर्चा
जालंधर ED दफ्तर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां एक साथ 13 ...

6. पंजाब में Heat Wave का कहर, पारा 35 डिग्री के पार, 4 दिनों के लिए Alert जारी
पंजाब में तापमान बढ़ रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं अब आने वाले दिनों में गर्मी अपने ...

7. पंजाब में BLO की ड्यूटी को लेकर नया फरमान जारी, मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिए सख्त आदेश
पंजाब में जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी ने ...

8. 26 लाख खर्च कर विदेश भेजी बहू ने खेला खेल, पति के सपने चकनाचूर
विदेश भेजने के सपने दिखाकर बड़ी रकम हड़पने के एक गंभीर मामले में पायल पुलिस ने सख्त ...

9. Ludhiana में कबाड़ी की दुकान में जोरदार धमाका, 1 की मौ+त
थाना लाडोवाल के अधीन गांव हबडां में आज एक कबाड़ी की दुकान में जोरदार धमाका हो गया...

10. Nooran sisters के पिता की मदद के लिए आगे आए Master Saleem, वीडियो शेयर कर की खास अपील
मशहूर पंजाबी सिंगर मास्टर सलीम ने प्रसिद्ध संगीतकार और उस्ताद Gulshan Meer की ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!