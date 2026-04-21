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जालंधर : ED दफ्तर में एक साथ 13 अधिकारियों के तबादले, छिड़ी चर्चा

Edited By Kalash,Updated: 21 Apr, 2026 01:40 PM

jalandhar ed 13 officer transfers

जालंधर ED दफ्तर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : जालंधर ED दफ्तर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां एक साथ 13 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बड़े स्तर पर हुए तबादले के बाद कई तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं। वहीं बता दें कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जो करीब एक वर्ष पहले ही यहां आए थे और अधूरे कार्यकाल में ही उन्हें अन्य राज्यों में भेज दिया गया है। 

वहीं आमतौर पर एक या दो अधिकारियों का ही एक स्टेशन से तबादला किया जाता है पर यहां से एक साथ 13 अधिकारियों का तबादला किया गया है।
इसके बाद अन्य राज्यों के अधिकारियों को यहां की जिम्मेदारी दी गई है। इस फेरबदल के बाद मौजूदा जांचों की रफ्तार कम हो सकती हैं क्योंकि नए अधिकारियों की टीम को केसों की जानकारी लेने में समय लग सकता है। 

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