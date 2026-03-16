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  • Punjab Top 5 : Weather Update सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5 : Weather Update सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 16 Mar, 2026 01:00 PM

punjab top 5 update

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व बर्फबारी के चलते पंजाब के मौसम..

1) पंजाब में ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश, 20 तारीख तक आंधी-तूफान की चेतावनी, पढ़ें मौसम की नई Update
जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व बर्फबारी के चलते पंजाब के मौसम..

2) पूर्व सरपंच के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में पूरा गांव
थाना भिंडी सैदां के गांव जसराउर के पूर्व सरपंच के घर पर अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग..

3) Jalandhar के 3 और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, Trains और विधानसभा भी निशाने पर|
 महानगर में एक बार फिर धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया है।..

4) Punjab: बारिश के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी, यात्री परेशान
बारिश के मौसम के बीच ट्रेनों की देरी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई ..

और ये भी पढ़े

5) 4.63 लाख राशन कार्ड धारकों की टूटी उम्मीद! 1 साल बाद भी नहीं मिली गेहूं
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेशों के बावजूद करीब एक साल गुजर..

 

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