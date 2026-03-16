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Punjab Top 5 : Weather Update सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 16 Mar, 2026 01:00 PM
जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व बर्फबारी के चलते पंजाब के मौसम..
1) पंजाब में ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश, 20 तारीख तक आंधी-तूफान की चेतावनी, पढ़ें मौसम की नई Update
जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व बर्फबारी के चलते पंजाब के मौसम..
2) पूर्व सरपंच के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में पूरा गांव
थाना भिंडी सैदां के गांव जसराउर के पूर्व सरपंच के घर पर अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग..
3) Jalandhar के 3 और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, Trains और विधानसभा भी निशाने पर|
महानगर में एक बार फिर धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया है।..
4) Punjab: बारिश के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी, यात्री परेशान
बारिश के मौसम के बीच ट्रेनों की देरी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई ..
पंजाब के मौसम में होगा बदलाव! 14 मार्च तक विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, जानें पूरा हाल...
पंजाब में ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश, 20 तारीख तक आंधी-तूफान की चेतावनी, पढ़ें मौसम की नई Update
Jalandhar : 5 दिन से सड़कों पर बह रहा सीवरेज, लोगों में नगर निगम के खिलाफ रोष
5) 4.63 लाख राशन कार्ड धारकों की टूटी उम्मीद! 1 साल बाद भी नहीं मिली गेहूं
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेशों के बावजूद करीब एक साल गुजर..
पंजाब में गर्मी ने दी दस्तक, बढ़ा बीमारियों का खतरा, सावधान रहें लोग
Breaking : Punjab में बड़े स्तर पर तहसीलदारों के तबादले, Read List
Punjab: बारिश के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी, यात्री परेशान
पंजाब के शराब ठेकों को लेकर आ गई बड़ी खबर, नए आदेश जारी
Transfer: Punjab पुलिस में IPS और PPS सहित कई अधिकारियों के तबादले, देखें List
Rain Alert: पंजाब में तूफान के साथ होगी बारिश, 17 मार्च तक जानें मौसम का हाल...
Punjab में आशा वर्करों का हल्ला बोल, अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार खिलाफ खोला मोर्चा
पंजाब में भी दिख रहा है 'युद्ध' का असर! बड़े नुकसान का खतरा
कहीं आपके घर तक तो नहीं पहुंच रहा चर्बी वाला घी? खबर पढ़कर रह जाएंगे दंग
भारतीय सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खबर, नोट कर लें Date
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16/03/2026 12:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन नई संभावनाओं के संकेत दे सकता है। कामकाज में आपकी सक्रियता आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी।
वृष राशि वालों आज आप अपने कामों को लेकर काफी सजग रहेंगे। व्यापार या नौकरी में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। घर के माहौल में खुशी बनी रहेगी।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए प्रेरणादायक रह सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। मित्रों का साथ मन को प्रसन्न करेगा।
कर्क राशि वालों आज आपको अपने फैसलों में धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। व्यापार में धीरे-धीरे लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने से मन...
सिंह राशि वालों आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का दिन है। कार्यस्थल पर आपके विचारों को सराहना मिल सकती है। परिवार के साथ किसी खास पल का आनंद ले सकते...
कन्या राशि वालों आज का दिन व्यस्तता भरा हो सकता है। काम में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। परिवार का सहयोग आपको उत्साहित करेगा।
तुला राशि वालों आज का दिन संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। नौकरी या व्यापार में नई दिशा मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत...
वृश्चिक राशि वालों आज आप अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन की सराहना हो सकती है। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर...
धनु राशि वालों आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नई संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं।
मकर राशि वालों आज आपकी मेहनत आपको अच्छे परिणाम दिला सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद...
कुंभ राशि वालों आज का दिन रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। कार्यक्षेत्र में नई योजना सफल हो सकती है। दोस्तों का साथ आपको प्रेरित करेगा।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए उम्मीदों से भरा हो सकता है। व्यापार में कोई नया अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।
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