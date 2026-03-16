Punjab: बारिश के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी, यात्री परेशान

बारिश के मौसम के बीच ट्रेनों की देरी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आई।

पंजाब डेस्क: बारिश के मौसम के बीच ट्रेनों की देरी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आई। जम्मू, अमृतसर, दिल्ली सहित विभिन्न रूटों को चलने वाली ट्रेनों की लंबी देरी के चलते कैंट व सिटी स्टेशन पर यात्रियों को दिक्कतें उठाने को मजबूर होना पड़ा। इसी क्रम में अमृतसर से दिल्ली जाने वाली शान-ए-पंजाब 12498 आधा घंटा लेट रहते हुए पौने 4 बजे के करीब सिटी स्टेशन से रवाना हुई। रि-शैड्यूल होकर अमृतसर से चलने वाली 12716 सचखंड एक्सप्रैस साढ़े 3 घंटे की देरी के साथ सुबह 10 बजे सिटी पहुंची। अमृतसर से रि-शैड्यूल होकर चलने वाली 22424 गौरखपुर एक्सप्रैस दोपहर 2 बजे से 3 घंटे लेट रहते हुए 5 बजे सिटी पहुंची।

अमृतसर जाने वाली 15707 आम्रपाली एक्सप्रैस अपने निर्धारित समय सुबह साढ़े 10 से लगभग 4 घंटे की देरी के साथ सिटी स्टेशन पर पहुंची। इसी तरह से 12357 दुर्गयाणा एक्सप्रैस दोपहर 3.40 से साढ़े 3 घंटे लेट रहते हुए सवा 7 बजे सिटी पहुंची। अमृतसर शहीद एक्सप्रैस 14673 दोपहर साढ़े 3 बजे से 3 घंटे लेट रहते साढ़े बजे के करीब सिटी स्टेशन पहुंची। रि-शैड्यूल होकर दिल्ली से चलने वाली सरबत दा भला 22479 दोपहर डेढ़ बजे से डेढ़ घंटा लेट रहते हुए 3 बजे सिटी पहुंची। अमृतसर से चलने वाली 04652 अमृतसर स्पैशल तय समय 12 बजे से 4 घंटे की देरी के साथ कैंट पहुंची। वैष्णों देवी कटरा जाने वाली 12919 मालवा एक्सप्रैस अपने निधार्रित समय सुबह साढ़े 10 से 2 घंटे की देरी के साथ साढ़े 12 बजे कैंट पहुंची। जम्मू से आने वाली 12752 आधा घंटा देरी से कैंट पहुंची।

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