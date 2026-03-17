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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 17 Mar, 2026 12:53 PM
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17/03/2026 14:30 IST
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मेष राशि वालों आज आपके अंदर नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कोई नया काम आपके जिम्मे आ सकता है। जीवनसाथी से किसी बात पर बहस हो सकती है।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं।
मिथुन राशि वालों आज आप अपने कामों को लेकर काफी सक्रिय रहेंगे। नौकरी या पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के साथ किसी योजना पर चर्चा हो...
कर्क राशि वालों आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। युवा अपना खुद का काम शुरु करने के बारे में...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। व्यापार में कोई नई डील मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
कन्या राशि वालों आज आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे। आज किसी दूर की यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। परिवार के साथ किसी खास...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाए रखने का है। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य पूरे करेंगे। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। परिवार के साथ किसी यात्रा की योजना बन सकती है।
मकर राशि वालों आज आप अपने कामों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभकारी हो सकता है। व्यापार में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
मीन राशि वालों आज आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगा रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में आपके विचारों की सराहना हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का...
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