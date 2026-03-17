Punjab में बहू की हैवानियत, सास का गला घोटने की कोशिश, CCTV में कैद मंजर

मानसा जिले के कस्बा सरदूलगढ़ में बहू ने अपनी सास को बुरी तरह से पीटा जिसके चलते उसका सिर फाड़ दिया।

मानसा (परमदीप राणा) : मानसा जिले के कस्बा सरदूलगढ़ में बहू ने अपनी सास को बुरी तरह से पीटा जिसके चलते उसका सिर फाड़ दिया। जख्मी सास को सरकारी हॉस्पिटल में करवाया गया है। यह मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई घटना के बाद आरोपी बहू फरार हो गई। जख्मी सास ने बताया के उनकी बहू ने उसका गला घोटने का प्रयास किया क्योंकि उसे अलग नहीं होना था। उनकी बहू घर में क्लेश करती थी जिसके कारण उसने 3 बड़े अटैची समान के भर कर ले गई जिसमें गोल्ड और कीमती समान था। सरदूलगढ़ पुलिस ने आरोपी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है।

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