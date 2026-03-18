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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 18 Mar, 2026 01:01 PM
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Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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18/03/2026 12:30 IST
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मेष राशि वालों आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र पर सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी
वृष राशि वालों आज व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होने के योग हैं। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें, राजनीति से दूर रहें। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक...
मिथुन राशि वालों आज आपको धन के लेन-देन में बहुत सावधानी बरतनी होगी। बिजनेस में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट...
कर्क राशि वालों आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी।
सिंह राशि वालों आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में बड़ा निवेश करने के लिए दिन उत्तम है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, उपहार मिल सकता...
कन्या राशि वालों आज ऑफिस में काम का बोझ अधिक रह सकता है। व्यापारियों को आज सामान्य लाभ होगा। लव पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है
तुला राशि वालों आज आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों आज आपको करियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है।
धनु राशि वालों आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है। पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी।
मकर राशि वालों आज फिजूलखर्ची से बचें, बजट बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है।
कुंभ राशि वालों आज जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा। बिजनेस में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पार्टनर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, वरना अनबन हो सकती है।
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